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«Слез у меня не осталось»: вдова Хворостовского не смирилась с его смертью

По словам Флоранс, она до сих пор не отошла от ухода из жизни любимого человека.

«Слез у меня не осталось»: вдова Хворостовского не смирилась с его смертью
Жена Хворостовского рассказала, как живет без мужа/globallookpress.com

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался от рака мозга несколько лет назад, Флоранс заявила, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что любимого мужа нет рядом с ней. «Слез у меня не осталось после всего», — заявила убитая горем женщина.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Хворостовский ушел из жизни в расцвете сил/globallookpress.com

Она отметила, что сейчас старается поддерживать отношения с детьми супруга от первого брака, Даней и Сашей. Флоранс уверяет, что они для нее — близкие люди. Сейчас близнецы, которым уже по 23 года, заканчивают университет. Также Флоранс рассказала, что удочеренная дочь Хворостовского Маша не так давно родила ребенка.

Хворостовская продолжает жить в столице Англии – Лондоне. Она посвятила себя воспитанию детей. Кроме того, женщина ходит в спортзал, поддерживает себя в прекрасной физической форме.

В доме у Дмитрия Хворостовского появились две собаки. Вдова оперного певца приняла решение взять их вскоре после ухода из жизни мужа, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество, сообщает «Комсомольская правда».

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Дмитрий ХворостовскийЛондонУмер Дмитрий ХворостовскийФлоранс Хворостовская
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«Слез у меня не осталось»: вдова Хворостовского не смирилась с его смертью
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