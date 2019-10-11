«Слез у меня не осталось»: вдова Хворостовского не смирилась с его смертью

По словам Флоранс, она до сих пор не отошла от ухода из жизни любимого человека.

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался от рака мозга несколько лет назад, Флоранс заявила, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что любимого мужа нет рядом с ней. «Слез у меня не осталось после всего», — заявила убитая горем женщина.

Она отметила, что сейчас старается поддерживать отношения с детьми супруга от первого брака, Даней и Сашей. Флоранс уверяет, что они для нее — близкие люди. Сейчас близнецы, которым уже по 23 года, заканчивают университет. Также Флоранс рассказала, что удочеренная дочь Хворостовского Маша не так давно родила ребенка.

Хворостовская продолжает жить в столице Англии – Лондоне. Она посвятила себя воспитанию детей. Кроме того, женщина ходит в спортзал, поддерживает себя в прекрасной физической форме.

В доме у Дмитрия Хворостовского появились две собаки. Вдова оперного певца приняла решение взять их вскоре после ухода из жизни мужа, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество, сообщает «Комсомольская правда».