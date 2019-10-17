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Вдова Хворостовского рассказала, какой наказ дал ей муж перед смертью

По словам Флоранс, сегодня она живет на две страны.

Вдова Хворостовского рассказала, какой наказ дал ей муж перед смертью
Вдова Хворостовского рассказала о наказе мужа/globallookpress.com

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, Флоранс, на открытии памятника певцу в Москве заявила, что в последние два года вынуждена жить на две страны. Она с детьми проживает в Лондоне, но регулярно появляется в России, чтобы родители Хворостовского пообщались с внуками.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Хворостовский ушел из жизни да года назад/globallookpress.com

Как сказала Флоранс, родители оперного певца уже немолоды, им тяжело приезжать в столицу Англии. Кроме того, она на постоянной связи с родителями мужа. У них прекрасные отношения.

Сейчас Флоранс живет только ради одной цели. Она выполняет наказ своего знаменитого супруга. Когда он уже болел она дала клятву мужу, что воспитает их совместных детей достойными людьми. Именно детям посвящает себя Флоранс, которая не может до сих пор прийти в себя после смерти легендарного супруга.

По словам Флоранс, ее дети очень любят музыку как и их папа. Сын прекрасно играет на гитаре, а дочь поет, рисует и занимается актерским мастерством, сообщает портал Dni.ru.

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Вдова Хворостовского рассказала, какой наказ дал ей муж перед смертью
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