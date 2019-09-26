Онколог объяснил, почему Хворостовский дольше боролся с раком, чем Фриске

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко объяснил, почему оперный певец Дмитрий Хворостовский смог чуть больше прожить с опухолью мозга, чем певица Жанна Фриске. Напомним, что исполнительница, сделавшая себе имя в группе «Блестящие», прожила после постановки страшного диагноза около двух лет, а Хворостовский смог противостоять болезни примерно два с половиной года.

Как заметил Анатолий Михайленко, многое в этом вопросе зависит от того, какая была гистологическая структура опухоли. Кроме того, огромную роль играют методы лечения, которые им проводили.

Как сказал специалист, задача врачей сократить опухоль до таких размеров, чтобы она перестала создавать давление на жизненно важные центры в голове. Если после этого опухоль заметно уменьшается в размерах, то возможен способ удаления ее с помощью операции. Затем проводится химиотерапия.

Также специалист отметил, что о том, как бороться с опухолью решают сразу несколько специалистов. Создается комиссия, которая состоит из врача-нейрохирурга, врача-радиолога, врача-химиотерапевта, составляется карта лечения», — заметил Анатолий Михайленко, слова которого приводит портал Dni.ru.