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Онколог объяснил, почему Хворостовский дольше боролся с раком, чем Фриске

По словам Анатолия Михайленко, многое зависит от гистологической структуры опухоли.

Онколог объяснил, почему Хворостовский дольше боролся с раком, чем Фриске
Фриске чуть меньше прожила, чем Хворостовский с опухолью мозга/globallookpress.com

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко объяснил, почему оперный певец Дмитрий Хворостовский смог чуть больше прожить с опухолью мозга, чем певица Жанна Фриске. Напомним, что исполнительница, сделавшая себе имя в группе «Блестящие», прожила после постановки страшного диагноза около двух лет, а Хворостовский смог противостоять болезни примерно два с половиной года.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Хворостовский долго боролся с раком мозга/globallookpress.com

Как заметил Анатолий Михайленко, многое в этом вопросе зависит от того, какая была гистологическая структура опухоли. Кроме того, огромную роль играют методы лечения, которые им проводили.

Как сказал специалист, задача врачей сократить опухоль до таких размеров, чтобы она перестала создавать давление на жизненно важные центры в голове. Если после этого опухоль заметно уменьшается в размерах, то возможен способ удаления ее с помощью операции. Затем проводится химиотерапия.

Также специалист отметил, что о том, как бороться с опухолью решают сразу несколько специалистов. Создается комиссия, которая состоит из врача-нейрохирурга, врача-радиолога, врача-химиотерапевта, составляется карта лечения», — заметил Анатолий Михайленко, слова которого приводит портал Dni.ru.

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Тэги:

Анатолий МихайленкоГруппа "Блестящие"Дмитрий ХворостовскийЖанна ФрискеУмер Дмитрий Хворостовский
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Онколог объяснил, почему Хворостовский дольше боролся с раком, чем Фриске
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