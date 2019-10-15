Валерия поблагодарила 43-летнего Баскова за многолетнюю дружбу

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала в Instagram совместное фото с «Золотым голосом России» Николаем Басковым, поздравив его с днем рождения. Певец появился на свет 15 октября 1976 года в Москве. Ему исполнилось 43 года.

Валерия лично обратилась к коллеге по творческой сцене, назвав именинника добрым, светлым и невероятно чутким человеком. По словам исполнительницы, Николай относится к числу людей, которых все любят и о которых никогда не говорят ничего плохого. Поздравляя Баскова с днем рождения, возлюбленная Пригожина пожелала ему счастья и крепкого здоровья, поблагодарив Николая за искреннюю дружбу.

«Колечка, дорогой наш человек! С Днем рождения! Мы всегда рядом», — обратилась к имениннику Валерия. Они дружат много лет.

Ранее Николай Басков признался, что решил отказаться от пышного торжества в честь своего дня рождения. «Золотой голос России» поблагодарил близких коллег и друзей за поздравления, отметив, что ему было приятно услышать в свой адрес столько добрых слов и искренних пожеланий.