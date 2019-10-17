Серябкина впервые рассказала о непристойных предложениях Егора Крида

По словам девушки, у них возникли трудности во время съемок клипа, потому что артист очень хотел уединиться с ней в уборной.

Ольга Серябкина, также широко известная как певица Molly, любит раздеваться до нижнего белья для фото или клипов. На сцене зачастую девушка тоже предстает в пикантных нарядах. Неудивительно, что она пользуется повышенным вниманием мужчин и даже женщин. К слову, сама артистка не скрывает, что у нее были однополые отношения. Об этом и о многом другом она рассказала в беседе с Ксенией Собчак для YouTube-канала светской львицы.

больше по теме Серябкина честно рассказала об особенных отношениях с Фадеевым Molly пришла на интервью к Ксении Собчак.

Во время интервью Серябкина разоткровенничалась не только о своих отношениях с Максимом Фадеевым, но и о съемках клипа с Егором Кридом на хит «Если ты меня не любишь». Как оказалось, они долго не могли снять музыкальный ролик из-за непристойных фантазий молодого певца.

«Мы очень долго не могли с ним снять клип, потому что ему обязательно нужно было меня где-нибудь в туалете „отжахать“. В клипе. Ему нужно было показать, что он очень крутой», — пояснила артистка.

В итоге в кадре Егор часто обнимает коллегу и даже грубо притягивает к себе, но сцен в уборной поклонники так и не увидели. Ольга отметила, что на самом деле проблемы с музыкантом возникли еще раньше, на этапе аранжировки песни. По словам девушки, Крид хотел изменить часть трека, чтобы его имя была указано среди авторов. Хотя всю музыку написал Фадеев.

«Некоторым людям иногда нужно, чтобы твоя фамилия стояла в авторстве. Он написал первый куплет — четыре строчки. Я не стала рубиться за это», — отметила исполнительница в беседе с Собчак в ее шоу.

К слову, и Серябкина, и ее продюсер решили избежать конфликтов, поэтому авторство трека принадлежит Криду.

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