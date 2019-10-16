Серябкина не скрывает, что у нее были однополые отношения

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» певица Ольга Серябкина призналась, что у нее были однополые отношения.

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«Я считаю, что у любви нет гендерных признаков. Когда ты любишь, то не важно, кто этот человек. Важно, чтобы чувства были искренними. Любовь — это двигатель человечества, мы живем ради любви, дети появляются из-за любви. Но когда человека прессуют, что то нельзя, это нельзя, пятое-десятое, у него внутренне растет чувство подавленности и могут быть любые реакции, вплоть до суицида», — сказала Ольга.

На вопрос Собчак, был ли у нее опыт с женщиной, она ответила прямо: «Да». Уточнять, была ли это Елена Темникова, Ольга отказалась. «Это уже анатомические подробности, Ксюша», — заявила она. Отметим, что ранее в одном из интервью она признавалась в их любовной связи.

Сейчас у Серябкиной нет отношений ни с мужчиной, ни с женщиной. По ее словам, последний раз она ходила с парнем на свидание в кино — это была премьера «Короля-Льва». Напомним, фильм показывали в кинотеатрах в конце июля. Зовут парня Андрей, с ним, по словам Ольги, она «иногда тусует».