Серябкина подтвердила, что Майами обманул Фадеева на деньги

Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу спросила у певицы Ольги Серябкиной про Олега Майами: «Ходят слухи, что он кинул Фадеева на деньги». Звезда подтвердила этот факт.

«Не буду голословной, но я слышала такое от Макса. И, в принципе, я же в офис прихожу, я же слышу, что происходит», — сказала Ольга.

По ее словам, Майами не раз ловили за руку на обмане. Была ситуация, когда Олег уезжал отдыхать в жаркие страны и оттуда через stories Instagram организовывал сбор средств на обратную дорогу. «А это репутация лейбла! Потом он приходил в офис и хвастал, что собрал около 100 тысяч рублей», — рассказала певица.

Ольга также пожаловалась на его отношение к женщинам. «Для него в порядке вещей подойти и ударить по попе», — удивила Серябкина. В начале их знакомства так и произошло, певице пришлось пожаловаться Фадееву, чтобы поставить зарвавшегося музыканта на место.

Напомним, ранее мы писали о том, как Олег Майами нелицеприятно высказался в адрес своего продюсера, поддержав конфликт с Наргиз. После этого он дважды через соцсети извинился перед Максимом, однако продюсер никак на это не отреагировал.