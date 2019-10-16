НОВОСТИ

Серябкина подтвердила, что Майами обманул Фадеева на деньги

Певец, по словам певицы, в принципе склонен к вранью.

Серябкина подтвердила, что Майами обманул Фадеева на деньги
Олег Майами. Фото Global look press

Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу спросила у певицы Ольги Серябкиной про Олега Майами: «Ходят слухи, что он кинул Фадеева на деньги». Звезда подтвердила этот факт.

«Не буду голословной, но я слышала такое от Макса. И, в принципе, я же в офис прихожу, я же слышу, что происходит», — сказала Ольга.

По ее словам, Майами не раз ловили за руку на обмане. Была ситуация, когда Олег уезжал отдыхать в жаркие страны и оттуда через stories Instagram организовывал сбор средств на обратную дорогу. «А это репутация лейбла! Потом он приходил в офис и хвастал, что собрал около 100 тысяч рублей», — рассказала певица.

Ольга также пожаловалась на его отношение к женщинам. «Для него в порядке вещей подойти и ударить по попе», — удивила Серябкина. В начале их знакомства так и произошло, певице пришлось пожаловаться Фадееву, чтобы поставить зарвавшегося музыканта на место.

Напомним, ранее мы писали о том, как Олег Майами нелицеприятно высказался в адрес своего продюсера, поддержав конфликт с Наргиз. После этого он дважды через соцсети извинился перед Максимом, однако продюсер никак на это не отреагировал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MollyКсения СобчакМаксим ФадеевОльга Серябкинасерябкинашоу "Осторожно Собчак"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Серябкина подтвердила, что Майами обманул Фадеева на деньги
Интересно?
Поделись с друзьями: