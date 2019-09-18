Егор Крид поддержал бездомных, сфотографировавшись лежа на тротуаре

Кумир молодежи, рэпер Егор Крид, гуляя по Лос-Анджелесу, увидел стенд с социальной рекламой, которая гласила: «Бездомные — не безнадежные». Артист решил присоединиться к этому лозунгу и сделал пост в Instagram, сфотографировавшись под плакатом.
«Большинство людей никогда не знали бездомного, но каждый бездомный — просто реальный человек, и он такой же, как мы. У них просто другая история!» — написал Крид.
Для того, чтобы быть более приближенным к несчастным людям, о которых он решил замолвить слово, рэпер лег на тротуар под стендом, пародируя типичного бомжа. В комментариях фанаты артиста поблагодарили его за правильные слова.
Кстати, недавно внимание на бездомных обратила другая звезда — Алена Свиридова. Правда, она фотографировала бомжей в центре Москвы и отзывалась о них как о счастливых людях.
А как вы поддерживаете бездомных?