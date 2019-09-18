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Егор Крид поддержал бездомных, сфотографировавшись лежа на тротуаре

Правда, не в России, а в Америке.

Егор Крид поддержал бездомных, сфотографировавшись лежа на тротуаре
Егор Крид поддержал бомжей. Пока на словах. Фото: globallookpress.com

Кумир молодежи, рэпер Егор Крид, гуляя по Лос-Анджелесу, увидел стенд с социальной рекламой, которая гласила: «Бездомные — не безнадежные». Артист решил присоединиться к этому лозунгу и сделал пост в Instagram, сфотографировавшись под плакатом.

«Большинство людей никогда не знали бездомного, но каждый бездомный — просто реальный человек, и он такой же, как мы. У них просто другая история!» — написал Крид.

Для того, чтобы быть более приближенным к несчастным людям, о которых он решил замолвить слово, рэпер лег на тротуар под стендом, пародируя типичного бомжа. В комментариях фанаты артиста поблагодарили его за правильные слова.

Кстати, недавно внимание на бездомных обратила другая звезда — Алена Свиридова. Правда, она фотографировала бомжей в центре Москвы и отзывалась о них как о счастливых людях.

А как вы поддерживаете бездомных?

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Тэги:

бомжЕгор КридЛос-Анджелесрэперсоциальная реклама

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Егор Крид поддержал бездомных, сфотографировавшись лежа на тротуаре
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