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Серябкина честно рассказала об особенных отношениях с Фадеевым

Molly пришла на интервью к Ксении Собчак.

Серябкина честно рассказала об особенных отношениях с Фадеевым
Собчак и Серябкина. Скриншот шоу "Осторожно. Собчак!"

Ксения Собчак в разговоре с Ольгой Серябкиной (Molly) на своем шоу вывела на разговор певицу о ее взаимоотношениях с Максимом Фадеевым. Слухи о том, что у продюсера и его подопечной роман, ходят давно. Появились они благодаря бывшей солистке группы «Серебро» Елене Темниковой, заявившей летом в одном из интервью, что она ушла из коллектива во многом из-за романа Ольги с Фадеевым.

Немалую роль в подогревании слухов сыграла и певица Наргиз, которая в пору конфликта с продюсером тоже вынесла эти разговоры на всеобщее обсуждение в социальных сетях.

Molly практически в самом начале интервью сказала Собчак: «Я понимаю, о чем ты хочешь со мной поговорить». Далее Собчак задала ей прямой вопрос про роман с Фадеевым. Ольга категорически отвергла слух: «Конечно, нет!».

И далее сказала: «У меня есть особенная история моего отношения к Максу. И я с удовольствием о ней расскажу». По ее словам, к продюсеру она испытывает дочерние чувства. Фадеев, по сути, заменил ей безвременно умершего отца. Поэтому между ними действительно есть тесная связь, но не та, про которую думают люди.

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Ксения СобчакОльга Серябкинасерябкинашоу "Осторожно Собчак"
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Серябкина честно рассказала об особенных отношениях с Фадеевым
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