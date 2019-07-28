«Голливудская икона»: Энистон выиграла в противостоянии с Джоли

«Бедная Джен» — это прозвище приклеилось к Дженнифер Энистон в СМИ после ее развода с Брэдом Питтом. Бедную Джен оставил знаменитый, богатый и красивый муж, бедная Джен так и не родила детей, бедная Джен всегда будет в тени своей соперницы.

Тем не менее знаменитый американский писатель Ян Гальперин полагает, что именно Энистон «посмеялась последней» в этом скандально известном любовном треугольнике.

Daily Mail со ссылкой на писателя отмечает, что именно это Дженнифер и замысливала с самого начала — быть на коне, когда Энджи потерпит поражение.

«Разве тогда кто-нибудь поставил бы на то, что Джен будет выглядеть лучше Энджи? Навряд ли! Ее пример наглядно демонстрирует, что природные данные не так важны, как упорная работа над собой, и я чертовски за нее рад», — заявил он.

По словам Гальперина, в свои 50 лет Энистон выглядит просто потрясающе, но это дается ей непросто. Она тратит около 250 000 долларов в год на массажи, персональных тренеров, косметологические процедуры, отдых, правильное питание и многое другое.

«Она не ищет счастья, она ищет благополучия, хотя я думаю, что она уже его нашла. За последние несколько лет она действительно выросла как личность. Она освещает любой путь, по которому следует. Она настоящая голливудская икона. Я не думаю, что сейчас есть актриса, в 50 лет выглядящая лучше, чем Джен», — выразил уверенность Иэн.

Он также добавил, что, в отличие от Джоли, Энистон удалось сохранить прекрасные дружеские отношения с бывшим мужем, так что можно сказать, что она выиграла все битвы.