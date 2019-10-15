На страницу Дженнифер Энистон в Instagram за четыре часа подписались 500К

Актриса опубликовала фото с «Друзьями», заявив, что теперь они друзья и в соцсети.

Американская актриса Дженнифер Энистон, к радости ее многочисленных поклонников, наконец-то обзавелась собственной страницей в Instagram — @jenniferaniston. 15 октября Дженнифер, аккаунт которой уже подтвержден как «звездный», опубликовала там первую фотографию.

На снимке, сделанном камерой для селфи, фанаты сериала «Друзья» увидели всех любимых героев, вернее, актеров, которые их сыграли. Это сама Дженнифер (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт ЛеБлан (Джо), Мэттью Перри (Чэндлер), Дэвид Швиммер (Росс).

50-летняя Энистон отметила на фото страницы всех актеров, кроме Перри, и подписала: «Теперь мы друзья и в Instagram. Привет, Instagram».

Только за первые три часа с момента публикации фото число подписчиков актрисы выросло до 250 тысяч человек, а еще через час их было уже полмиллиона. В их числе многие звезды Голливуда, к примеру, Оливия Уайлд, написавшая в комментариях: «Наконец-то!», Эшли Тисдэйл, а также теннисистка Мария Шарапова.