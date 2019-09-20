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Дженнифер Энистон попала в «Друзья», отказавшись от жареной картошки

Чтобы стать голливудской звездой, актриса похудела на 15 килограммов

Дженнифер Энистон попала в «Друзья», отказавшись от жареной картошки
Дженнифер Энистон /фото: globallookpress.com

Ныне признанная звезда Голливуда Дженнифер Энистон в самом начале своей карьеры хотела забросить актерство из-за постоянных отказов на пробах в крупных проектах. Она могла никогда не получить роль рейчел Грин в сериале «Друзья», если бы не отказалась от любимой еды.

Дженнифер родилась в городке Шерман-Окс, штат Калифорния, в семье выходца их Греции, актера Яннис Анастассакиса, взявшего в США фамилию Энистон.У ее матери шотландские и итальянские корни. Поэтому в юности девушка выглядела  как настоящая гречанка — округлые грудь и бедра, милые щечки, и внешностью она была вполне довольна.

Кадр из фильма «Лепрекон»
Дженнифер Энистон в молодости/ фото: кадр из фильма «Лепрекон»

Энистон с детства играла в драматическом кружке и, когда попала в Голливуд, смогла получить роли в нескольких телевизионных проектах. Но пробиться в кино ей не удавалось. На пробах ей говорили, что она слишком толстая, хотя это было далеко не так. Последняя надежда Дженнифер рухнула с провалом фильма «Лепрекон», где она сыграла одну из главных ролей.  Девушка решила, что не быть ей кинозвездой.

Кадр из фильма «Лепрекон»
«Лепрекон» вышел в 1993 году и провалился в прокате/фото: кадр из фильма

Но тут агент Энистон решил прочистить ей мозги и поставил ей жесткие условия: хочешь зацепиться в Голливуде — худей! Об этом в своей книге «Поколение «Друзья»» рассказал известный специалист по истории кино Сол Аустерлиц.

По его словам, актрисе пришлось отказаться от любимой жареной картошки и сэндвичей с майонезом, перейти на здоровое питание. В результате она сбросила 15 килограммов! После такого преображения Джен сразу получила роль, которая сделала ее супер-популярной и открыла дорогу к вершине Голливуда, пишет портал  «7 Дней».

Напомним, летом этого года 50-летняя Дженнифер Энистон отлично провела время в компании коллег по легендарному сериалу «Друзья». Подруги были замечены папарацци в мексиканском Кабо-Сан-Лукас, где они отмечали 55-летний юбилей Кортни Кокс.

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Дженнифер Энистон попала в «Друзья», отказавшись от жареной картошки
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