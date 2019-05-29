Звездные истории

Дженнифер Энистон обвинила Брэда Питта в отсутствии детей в их браке

Актриса заявила, что все обстояло не так, как описывал ранее ее бывший муж.

Дженнифер Энистон обвинила Брэда Питта в отсутствии детей в их браке
Дженнифер Энистон. фото: globallookpress.com

Сейчас Дженнифер Энистон 50 лет, но она может дать фору многим ровесницам. Женщина обладает стройной фигурой и гладкой кожей. Неудивительно, что ранее она крутила романы с самыми завидными женихами во всем мире. Год назад артистка пережила болезненный развод с Джастином Теру. Хоть они и расстались мирно, звезде пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта. А до этого она прожила пять лет в браке с Брэдом Питтом.

Они были самой знаменитой парой Голливуда, но их судьбы разошлись. Судя по всему, это до сих пор волнует актера, поскольку недавно на празднике у экс-избранницы он поднял тему развода и извинился за свое поведение перед Дженнифер. Ведь они два года делили имущество. После съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» Питт без памяти влюбился в Анджелину Джоли. Долгое время поклонники гадали, почему Энистон не родила актеру детей, ведь теоретически это могло спасти их отношения.

Ходили слухи, что артистка отказалась от рождения наследников, так как беременность могла помешать ее карьере. Однако в новом интервью она внесла ясность в ситуацию. Оказалось, дело обстояло иначе. Звезда подчеркнула, что Брэд всех ввел в заблуждение, когда рассказывал, что Энистон не спешила дарить ему наследников.

«Я ни разу в жизни не говорила, что не хочу иметь детей! Я бы никогда не отказалась от этого опыта ради карьеры», — отметила Дженнифер. Она добавила, что это Питту в то время наследники были совсем не нужны.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт. фото: globallookpress.com

Поддержал актрису и один из друзей Брэда. Он заверил, что голливудский актер действительно часто говорил про детей, но это были лишь разговоры. А в это время Дженнифер очень хотела стать мамой. «Похоже, ему было очень удобно выглядеть несчастным мужем, жена которого никак не хочет рожать и который имеет полное право ее оставить, чтобы уйти к другой, то есть к Джоли!» — процитировала одного из приятелей Питта IrishMirror.ie. Энистон считает, что не обязательно рожать детей, чтобы чувствовать себя полноценной женщиной, но она все еще готова стать мамой.

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Дженнифер Энистон обвинила Брэда Питта в отсутствии детей в их браке
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