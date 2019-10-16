Читатели Teleprogramma.pro с нетерпением ждут выхода ленты «Малефисента: Владычица тьмы»

Согласно проведенному порталом опросу стало известно, что фильм с Анджелиной Джоли обошел другие кинопремьеры по рейтингу ожидания.

Сайт Teleprogramma.pro составил свой эксклюзивный опрос, предложив читателям портала выбрать самую ожидаемую предновогоднюю кинопремьеру. Напомним, что еще до наступления январских каникул в прокат выйдет вторая часть ленты с Анджелиной Джоли в главной роли — «Малефисента: Владычица тьмы». Эту картину поклонники экс-супруги Брэда Питта смогут увидеть на большом экране уже 17 октября.

Еще одной яркой премьерой станет фильм «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером. Первый показ в России состоится 31 октября. И, наконец, 19 декабря фанаты саги «Звёздные войны» смогут порадовать себя походом в кино на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Если опираться на результаты опроса, можно с уверенностью сказать, что лента с Анджелиной Джоли уже сейчас обошла остальные фильмы по рейтингу ожидая. Более 44% респондентов с нетерпением ждут выхода на экран второй части франшизы о Малефисенте.

Еще 27% с уверенностью заявили, что вряд ли найдут время на поход в кинотеатр. Около 11% опрошенных проголосовали за «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», и всего 5% респондентов готовы посмотреть ленту с Шварценеггером.