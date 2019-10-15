КИНО

Опрос: какую из громких кинопремьер вы ждете больше всего?

До конца 2019 года на экраны российских кинотеатров выйдут новые фильмы франшиз «Малефисента», «Терминатор» и «Звёздные войны».

Опрос: какую из громких кинопремьер вы ждете больше всего?
Постер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)

Осенью 2019 года российские киноманы увидели уже несколько интересных премьер, таких, как «Джокер», «К звездам» и «Оно 2». И еще немало интересного ждет нас впереди — это и перевыпущенная классика, и что-то совсем новое, и продолжения популярных франшиз, которые, как всегда, могут похвастаться наиболее высокими рейтингами ожидания.

До конца года выйдет три таких фильма, а уже 17 октября состоится премьера второго фильма о Малефисенте, которую вновь сыграла Анджелина Джоли. События, описываемые в фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы», разворачиваются спустя несколько лет после того, как колдунья заколдовала принцессу Аврору.

Премьера новой части другой франшизы — «Терминатор: Темные судьбы» — в России состоится 31 октября. Здесь мы увидим уже знакомую, изрядно постаревшую Сару Коннор и терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера, а также познакомимся с несколькими новыми персонажами. И, наконец, 19 декабря фанаты саги «Звёздные войны» смогут порадовать себя походом в кино на «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — это будет фильм, в котором будут даны ответы на все загадки предыдущих серий.

А какая их этих трех кинопремьер больше всего интересна вам? Предлагаем принять участие в опросе портала Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»«Малефисента: Владычица тьмы»«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггерЗвездные войныМалефисентапремьерыТерминатор
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опрос: какую из громких кинопремьер вы ждете больше всего?
Интересно?
Поделись с друзьями: