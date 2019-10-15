Опрос: какую из громких кинопремьер вы ждете больше всего?

Осенью 2019 года российские киноманы увидели уже несколько интересных премьер, таких, как «Джокер», «К звездам» и «Оно 2». И еще немало интересного ждет нас впереди — это и перевыпущенная классика, и что-то совсем новое, и продолжения популярных франшиз, которые, как всегда, могут похвастаться наиболее высокими рейтингами ожидания.

До конца года выйдет три таких фильма, а уже 17 октября состоится премьера второго фильма о Малефисенте, которую вновь сыграла Анджелина Джоли. События, описываемые в фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы», разворачиваются спустя несколько лет после того, как колдунья заколдовала принцессу Аврору.

Премьера новой части другой франшизы — «Терминатор: Темные судьбы» — в России состоится 31 октября. Здесь мы увидим уже знакомую, изрядно постаревшую Сару Коннор и терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера, а также познакомимся с несколькими новыми персонажами. И, наконец, 19 декабря фанаты саги «Звёздные войны» смогут порадовать себя походом в кино на «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — это будет фильм, в котором будут даны ответы на все загадки предыдущих серий.

А какая их этих трех кинопремьер больше всего интересна вам? Предлагаем принять участие в опросе портала Teleprogramma.pro.