КИНО

Шварценеггер не помог: «Тайна печати дракона» провалилась в прокате

За три недели картина собрала чуть более 300 миллионов рублей.

Шварценеггер не помог: «Тайна печати дракона» провалилась в прокате
«Тайна печати дракона». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

За три недели проката в России фильм «Тайна печати дракона» собрал в кинотеатрах чуть больше 300 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Это крайне мало для его создателей из России и Китая. Впрочем, и в целом по миру фильм провалился из 50 миллионов долларов, потраченных на него, общие сборы вернули киношникам только 5,4 миллиона (большую часть этой суммы принесли китайские кинотеатры). Не помогло и участие голливудских звезд Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Кроме того, выход картины был омрачен судом: российская сторона требует от китайских партнеров 216 миллионов рублей еще за предыдущий фильм этой саги — «Вий».

И вот, вторая часть дорогой и красивой сказки не окупила себя, грозя новым финансовым проблемам своим создателям.

Но сам фильм-то вам хоть понравился? Или вы тоже его не смотрели?

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«Тайна печати дракона»кассовые сборыпровалпрокатроссийский прокат
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Шварценеггер не помог: «Тайна печати дракона» провалилась в прокате
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