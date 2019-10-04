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Брэд Питт вынудил Джоли выйти за него замуж

Актриса поделилась с друзьями, что изначально не хотела связывать себя узами брака, но Брэд оказал на нее давление.

Брэд Питт вынудил Джоли выйти за него замуж
Анджелина Джоли/Фото: https://www.instagram.com/p/B21dOSxIncP/

Спустя два года после развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли рассказала о давлении со стороны бывшего супруга. Разоткровенничавшись с друзьями, актриса поведала, что она изначально не планировала свадьбу с Питтом, поскольку ее изначально все устраивало. Брэд же взглядов любимой не разделял и уверял, что она просто обязана стать его женой. Джоли вспомнила – тогда ей казалось, что мужчина над ней довлеет. В итоге, Питт в буквальном смысле заставил звезду «Мистер и миссис Смит» пойти с ним к алтарю.

Чуть позже сам актер объяснял, что является приверженцем консервативных взглядов и формальные отношения были для него невыносимы. К тому моменту у пары было уже шестеро детей, которые также хотели увидеть маму женой.

Daily Mail сообщает, что Анджелине тяжело дался развод. После того, как семья с Питтом распалась, она неоднократно повторяла, что больше никогда не выйдет замуж. Брэд же резюмировал, что развод открыл ему глаза на многие вещи, пишет ресурс Dni.ru. После отношений с Джоли он понял, что виноват в этом и в будущем намерен исправить свои же ошибки.

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Брэд Питт вынудил Джоли выйти за него замуж
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