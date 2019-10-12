Джоли «провела экскурсию» по своему особняку

В него актриса переехала вместе с детьми после развода с Брэдом Питтом.

Недавно в Москве актриса Мишель Пфайффер представила картину «Малефисента: Владычица тьма». В широкий прокат в РФ она выйдет уже 17 октября. В таинственную волшебницу вновь перевоплотилась Анджелина Джоли.

Ранее премьера этого фильма состоялась и в США. На официальном канале студии Disney появилось короткое видео, где экс-супруга Брэда Питта собирается на специальный показ киноленты. На ролике, который длится всего 30 секунд, целая группа стилистов готовит голливудскую актрису и ее детей к выходу на красную дорожку.

Однако пользователи Сети больше обратили внимание не на наряд или макияж актрисы, а на ее дом. Подготовка к мероприятию проходила именно там. Напомним, в дом, который располагается в Лос-Анджелесе, Джоли вместе с детьми переехала после развода с Брэдом Питтом в 2017-м. Недвижимость оценивается в 25 млн долларов.

На видео мелькают не только многочисленные стилисты и сама актриса, но и питомцы семьи – собака, кролик, игуана. Дом состоит из трех этажей, в нем располагаются 6 спален, 10 ванных комнат, большая гостиная, спортивный зал, библиотека и другие помещения.

Кстати, на территории виллы площадью 7,5 тысяч квадратных метров есть еще гостевой дом, гараж и бассейн.