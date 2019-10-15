Леонид Кулагин рассказал о своих чувствах к Наталье Гундаревой

Актер Леонид Кулагин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, что был влюблен в актрису Наталью Гундареву. Правда, звезда не отвечала ему взаимностью. Вместе в 1974 году они снимались в картине «Осень», которая пользовалась большой популярностью у советских зрителей.

«Я был очень влюблен в нее. Она говорила: «Ну, Лень, ну ты с ума сошел. Ну ты посмотри на меня». Она такая полненькая была. «Ну что ты там придумал себе», — говорила мне она, намекая, что взаимностью не ответит.

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Между тем ведущий Борис Корчевников заявил, что ради съемок картины «Осень» звезда много лет назад сделала аборт, потому что боялась потерять очень важную роль. Об этом она призналась только незадолго до смерти. Актриса ушла из жизни в 2005 году.

«Я не знал об этом, Боря», — честно признался Леонид Кулагин, который был очень удивлен этим фактом из биографии коллеги.