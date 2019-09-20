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«Мама била в детстве»: Корчевников вспомнил свое строгое воспитание

Но ведущий программы «Судьба человека» не держит зла на родительницу.

«Мама била в детстве»: Корчевников вспомнил свое строгое воспитание
Борис Корчевников признался, что в детстве мама била его ФОТО: https://www.globallookpress.com/

Борис Корчевников часто делится с гостями своей программы «Судьба человека» подробностями из личной жизни. Зрители с удовольствием слушают воспоминания ведущего. и часто они становятся настоящим откровением.

Недавно в студию приходил музыкант Олег Митяев. За разговором гость поделился, что рос в строгости и мать регулярно поднимала на него руку.

«Лупила всем, что попадется под руку», — вспоминает вокалист, но признается, что зла на родительницу не держит.

Это была вынужденная мера, так как будущий бард рос ребенком шаловливым и суетным, как-то даже исцарапал ножом дверь и разбил три окна. Эти признания навеяли ведущему свои воспоминания из детства. Корчевников признался, что тоже знает родительский ремень.

«Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю», — заявил Борис.

Эти примеры из детства очень красноречиво иллюстрируют сегодняшнюю ситуацию с ювенальной юстицией.

«Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают дома», — высказался ведущий шоу.

«Судьба человека» одно из популярных шоу на российском ТВ. Неизменным ведущим программы выступает Борис Корчевников. Недавно ведущий поделился, что борется с опухолью и перенес трепанацию черепа, пишет сайт argumenti.ru.

Летом 2019 года Корчевников попал в аварию. Его автомобиль сбил косулю. Телеведущий остался цел, а вот животное погибло, сообщает телеканал «360».

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Тэги:

Борис КорчевниковОлег МитяевПрограмма "Судьба человека"
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«Мама била в детстве»: Корчевников вспомнил свое строгое воспитание
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