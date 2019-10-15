Леонид Кулагин заявил, что первая жена ему изменяла

Актер отметил, что супруга не была ему верна и он знал об этом.

Актер Леонид Кулагин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем первом неудавшемся браке. С девушкой по имени Мила он познакомился, когда учился в театральной студии в Нижнем Новгороде. Она училась также на актрису, но только в Ярославле.

После окончания учебных заведений он приехал за Милой в Читу. «Сложилось такое ощущение, что мне пришлось заново ее завоевывать. Близость случилась совсем не сразу, но все же мы сыграли свадьбу», — заявил он.

На протяжении полутора лет они трудились вместе в местном театре, а затем уехали работать в Ярославль. Брак просуществовал недолго. «Мы разошлись. Она заставляла порой меня плакать, но я не хочу про это», — заметил Кулагин.

Как он признался, однажды он нашел письмо супруги, которое она адресовала своему любовнику. «Я пришел в театр, увидел его. Подошел, демонстративно разорвал письмо на мелкие кусочки и бросил ему в лицо. Позже мне рассказывали, что якобы она в письме объясняла, почему не может быть вместе с режиссером, но я, конечно, не поверил», — заявил Леонид Кулагин.

Добавим, что Кулагин ушел от первой жены, хотя даже после измены какое-то время они жили вместе. Вскоре после расставания она скончалась от белокровия. Причем родные Милы обвинили его в ее болезни.