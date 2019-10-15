Леонид Кулагин не скрывает, что увел жену у другого

Вместе со своей супругой он уже на протяжении 55 лет.

Актер Леонид Кулагин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он признался, что увел свою вторую супругу Элеонору у другого мужчины, который собирался на ней жениться. Вместе с женой он уже живет 55 лет.

«Элеонора работала вместе со мной в одном из театров Липецка. Причем она собиралась замуж за режиссера театра. Но я знал, в какое время она бывает в гримерке. Заходил в соседнюю гримерку и играл на гитаре. Она, конечно, все слышала. У нас приключился роман. Я сказал ей, что следует, наверное, рассказать всю правду ее мужчине. Она ответила, что он уже в курсе и все громит на кухне», — заявил Леонид Кулагин.

Через какое-то время «разбор полётов» все же состоялся. «Мы честно в ресторане собрались втроем. Выпили. Я сказал: «Миша. Пусть она сама решит, с кем пойти». Она выбрала меня. Мы ушли», — вспомнил известный актер.

Его свадьба с женой состоялась в 1964 году. «Мы вместе благодаря ее чудовищному терпению. Жена всегда приходила ко мне на помощь. В жизни всякое бывало. Было и нарушение актёрской дисциплины, но супруга ни разу от меня не отвернулась», — сказал актер.