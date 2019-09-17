Телеведущий Борис Корчевников напугал поклонников траурным снимком, который он разместил на личной странице в Instagram. Пристально следящие за работой журналиста зрители отмечают разительные изменения во внешности Бориса – полноту Корчевникова они связывают с опухолью мозга. Страшный диагноз заставляет людей переживать за актера, именно поэтому они реагируют даже на малейшие знаки.

Так, очередным поводом для беспокойства стал снимок, который сам Борис обнародовал в соцсети. В кадре – улыбающийся генеральный директор «Спаса». Вот только снимок исполнен в траурном, черно-белом варианте. Люди поспешили опровергнуть собственные секундные выводы и высказались в комментариях.

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Один из фолловеров отметил, что, несмотря на позитив Бориса на снимке, сама фотокарточка выглядит тревожно. Некоторые назвали использованный фильтр «траурным». Третьи пожелали Корчевникову здоровья и попросили его «светить всегда». «Да будет у вас всегда все светло и ясно. Здравия вам и вашей семье», — спешат пожелать добра любимцу россияне.