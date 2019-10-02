Борис Корчевников получил ТЭФИ за «Судьбу человека»

Программа выходит на канале «Россия-1» уже два года.

2 октября в Москве прошла торжественная церемония ТЭФИ-2019. В категории «Дневное ток-шоу» награду получила программа «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Ведущий вышел получать премию вместе со всей командой телепередачи, а это больше дюжины человек. Мужчина представил всех своих коллег и поблагодарил их за работу.

«Мы счастливы все совершенно. Спасибо огромное всем», — сказал Корчевников со сцены.

Напомним, программа выходит на канале «Россия-1» с октября 2017 года, то есть, сейчас ей исполнилось ровно два года. Она представляет собой портретное интервью, рассказывающее об интересных фактах биографии известных людей, о чувствах и эмоциях, которые герой переживал в поворотные моменты своей жизни.

Добавим, что за эту премию боролись такие шоу, как «Место встречи», «ДНК», «Мальцева», «Большая страна», «Мой герой», «Бородина против Бузовой» и другие.

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