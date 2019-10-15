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«Включай свой лалилалай»: Киркоров под «Ибицу» поздравил Баскова с днем рождения

«Золотому голосу России» исполнилось 15 октября 2019 года 43 года.

«Включай свой лалилалай»: Киркоров под «Ибицу» поздравил Баскова с днем рождения
Киркоров поздравил Баскова с днем рождения/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram очень оригинально и тепло поздравил с днем рождения своего давнего друга музыканта Николая Баскова с днем рождения. Напомним, что «Золотому голосу России» 15 октября исполнилось 43 года.

Киркоров опубликовал сразу несколько совместных кадров с Басковым, а также песню «Ибица», которая еще не так давно рвала все хит-парады. «Ибица! И биться сердце стало чаще. С днем рождения, мой дорогой друг Николай. Включай свой лалилалай», — заявил Филипп Киркоров.

Кстати, Басков отреагировал на это поздравление. «Благодарю, мой дорогой друг. Стеснение пропало и градус повышен», — заявил певец.

Напомним, что ранее Николай Басков говорил, что прошедший год выдался очень тяжелым для него. В связи с этим каких-то особых торжеств по случаю дня рождения он устраивать не будет. Этот праздник он встретит вместе со своей мамой, которую безумно любит.

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Тэги:

Николай БасковФилипп КиркоровФилипп Киркоров и Николай Басков
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«Включай свой лалилалай»: Киркоров под «Ибицу» поздравил Баскова с днем рождения
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