Бедрос Киркоров устал от бесконечных провокаций в адрес Филиппа

Знаменитый отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович пожаловался на постоянные провокации в отношении его сына Филиппа. Болгарский певец признался, что на его сына часто оказывается давление, которое далеко не каждый сможет вынести. Однажды от общественного гнева Филиппа спас сам Иосиф Кобзон: в народе появилась молва, что Киркоров-младший якобы избил осветителя во Дворце съездов. Сразу после этого россияне составили петицию, в которой требовали запретить выступления Филиппа. Некоторые коллеги народного артиста поспешили подписать документ и даже принесли его Кобзону, но тот оказался непреклонен – он не только не подписал его, но и разорвал на мелкие клочки.

В разговоре с «Собеседником» Бедрос Филиппович отметил, что всегда советует сыну быть выше слухов и провокаций. Он успокаивает родственника, отмечая, что вокруг успешных людей всегда крутятся недоброжелатели, которые так и норовят подкараулить ошибку и растиражировать ее.

больше по теме У Филиппа Киркорова объявилась названая дочь Девушку зовут Анна и она родилась 16 августа 1993 года.

«Мой сын вообще герой. Выдержать такое, как он, мало кто может. И никто и ничего не сделает против него. Как бы кто ни хотел навредить Филиппу, но он будет продолжать делать шоу номер один не только в России, но и в мире», — уверен Бедрос Филиппович.

Киркоров-старший отметил, что никогда не помогал сыну в карьере. Все, чего добился Филипп – исключительно личная заслуга. Именно поэтому Бедрос Филиппович называет родственника героем.