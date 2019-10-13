НОВОСТИ

У Филиппа Киркорова объявилась названная дочь

Девушку зовут Анна и она родилась 16 августа 1993 года.

У Филиппа Киркорова объявилась названная дочь
У Киркорова есть названная дочь/globallookpress.com

В студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объявилась названная дочь поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Девушку зовут Анна и она родилась в 1993 году — 16 августа. Ради музыканта она даже поменяла фамилию. Раньше девушка была Тарасюк, а сейчас она Киркорова.

Филипп Киркоров. Фото
У Киркорова объявилась названная дочь/globallookpress.com

Отметим, что у девушки, как и у поп-короля большие карие глаза. При этом денег она просить у звезды она не планирует. Девушка отметила, что однажды Киркоров очень помог ей в этой жизни.

«Меня воспитывала бабушка. Она умерла, когда мне было 16 лет. У меня на нервной почве пропал голос. Я три месяца не разговаривала. Потом увидела его на телевидении. У Киркорова как раз был концерт. И первое, что я сказала: «Филипп». Голос вернулся», — заявила девушка.

Отметим, что несколько лет назад Анна Киркорова познакомилась со своим кумиром и «отцом». «В 2013 году Филипп Киркоров сказал мне, что эта фамилия принесет мне счастье. Это было самое лучшее, что со мной случилось», — заявила девушка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Киркоровапрограмма "Звезды сошлись"Филипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У Филиппа Киркорова объявилась названная дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: