У Филиппа Киркорова объявилась названная дочь

В студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объявилась названная дочь поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Девушку зовут Анна и она родилась в 1993 году — 16 августа. Ради музыканта она даже поменяла фамилию. Раньше девушка была Тарасюк, а сейчас она Киркорова.

Отметим, что у девушки, как и у поп-короля большие карие глаза. При этом денег она просить у звезды она не планирует. Девушка отметила, что однажды Киркоров очень помог ей в этой жизни.

«Меня воспитывала бабушка. Она умерла, когда мне было 16 лет. У меня на нервной почве пропал голос. Я три месяца не разговаривала. Потом увидела его на телевидении. У Киркорова как раз был концерт. И первое, что я сказала: «Филипп». Голос вернулся», — заявила девушка.

Отметим, что несколько лет назад Анна Киркорова познакомилась со своим кумиром и «отцом». «В 2013 году Филипп Киркоров сказал мне, что эта фамилия принесет мне счастье. Это было самое лучшее, что со мной случилось», — заявила девушка.