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Концерт Киркорова в Усинске оказался под угрозой срыва

Грузовики с оборудованием и декорациями, необходимыми для выступления, застряли на берегу Печоры.

Концерт Киркорова в Усинске оказался под угрозой срыва
Филипп Киркоров рисковал опоздать на концерт в Усинске. Фото: Instagram / @fkirkorov

Король российской эстрады Филипп Киркоров вечером 14 октября выступает с концертом в городе Усинск, что в Республике Коми. Многие зрители наверняка и не подозревают, что певцу пришлось немало поволноваться прежде, чем это выступление стало возможным.

Как выяснилось, накануне концерта фуры, внутри которых находилось всё нужное оборудование и декорации для шоу «Цвет настроения синий», при переправе через реку Печору увязли в песках на ее берегу. Филипп Бедросович, у которого в Усинске была запланирована встреча с поклонниками, дожидаться вызволения грузовиков не стал и отправился в город на легковом автомобиле.

К счастью, он успел добраться вовремя, и фуры, выбравшись через некоторое время из песочного плена, в запланированное время были на месте. На своей странице в Instagram артист сообщил зрителям, что всё отлично и скоро они встретятся. «Мы преодолели все сложности пути и сегодня встречаемся в Усинске! Усинск. Ледовый дворец «ЮГДОМ», — написал он.

Как напомнила «КП» пресс-секретарь «короля» Екатерина Успенская, это лишь начало осеннего концертного тура Киркорова. После Усинска артист выступит в Печоре, Ухте, Сыктывкаре и Кирово-Чепецке.

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Концерт Киркорова в Усинске оказался под угрозой срыва
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