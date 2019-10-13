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Татьяна Навка и Дмитрий Песков сфотографировались с Филиппом Киркоровым

Пара посетила мюзикл «Комедия о том, как банк грабили». Среди других зрителей оказался и Киркоров.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков сфотографировались с Филиппом Киркоровым
Татьяна Навка. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Татьяна Навка любит порекомендовать подписчикам интересные способы провести досуг. На этот раз она вместе с мужем отправилась на просмотр мюзикла «Комедия о том, как банк грабили». 

Навка призналась, что осталась в восторге от спектакля. «Внашем мегаполисе в эту серую, хмурую и дождливую осень, это самое то для поднятия настроения!» Фигуристка добавила, что является большой поклонницей театра. Поэтому она смело порекомендовала шоу своим поклонникам: «Легкий, веселый, музыкальный спектакль с очень-очень клёвой игрой актеров и неожиданным спецэффектами!!!»

Но подписчиков больше привлекло фото, на котором Навка с мужем Дмитрием Песковым позируют в компании артистов мюзикла и Филиппа Киркорова. К слову, сам Киркоров также отметил в своем микроблоге, что ему понравилось шоу. Поп-король отдельно поздравил свою близкую подругу Анастасию Стоцкую, которая исполняет в спектакле одну из ролей. «Мы с друзьями получили массу удовольствия», — написал Филипп. 

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Анастасия СтоцкаяДмитрий ПесковмюзиклТатьяна НавкаФилипп Киркоров
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков сфотографировались с Филиппом Киркоровым
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