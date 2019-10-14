«Будет праздник»: Булатов подарил Лопыревой кольцо на помолвку за 8 млн рублей

Бизнесмен Игорь Булатов подарил возлюбленной Виктории Лопыревой, которая родила ему сына, помолвочное кольцо за 8 миллионов рублей. Об этом звезда рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. Как отметила модель, теперь она чувствует себя невестой.

Звезда рассказала, что они с Булатовым и с сыном приехали в Россию, потому что у них будет семейное торжество. «Мы соберемся в семейном кругу. Малыш наконец-то познакомится с теми, с кем лично не был знаком. У него все очень хорошо. Он очаровательный», — заявила Виктория Лопырева.

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Репортеров больше всего интересовало, когда же Лопырева и Игорь Булатов уже сыграют свадьбу. «Пока не до этого. Это вопрос времени. Не думаю, что успеем организовать свадьбу в этом году, но может быть сделаем семейное тожество. В нашей ситуации — это совсем не важно. Хорошо, будет праздник», — сдалась в конце разговора Виктория Лопырева.

Отвечая на вопрос, когда она подарит бизнесмену второго ребенка, девочку, о которой он мечтает, звезда кратко ответила: «Как вселенная распорядится».