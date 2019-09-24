Звездный стиль

Лопырева в Милане подчеркнула фигуру алым платьем на бретельках

Знаменитость сумела сбросить набранный за время беременности лишний вес благодаря диете кормящей мамы.

Лопырева в Милане подчеркнула фигуру алым платьем на бретельках
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

В недавнем интервью возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова призналась, что в декретном отпуске она скучала по командировкам, частым перелетам и деловым встречам. Первенцу Виктории Лопыревой — Марку Лео — уже исполнилось шесть месяцев. Модель не скрывает: став мамой, она стала по-другому воспринимать некоторые вещи, однако отказываться от поездок и встреч с друзьями Лопырева не собирается.

По словам Виктории, она с нетерпением ожидала, когда ее наследник немного подрастет, чтобы постепенно влиться в привычный жизненный ритм. На личной страничке в Instagram возлюбленная Игоря Булатова опубликовала свежий кадр, который был сделан на одном из светских раутов в оперном театре Милана «Ла Скала».

Всего шесть месяцев назад Виктория Лопырева родила сына Марка Лео (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Для выхода в свет знаменитость выбрала облегающее алое платье на бретельках. Наряд модели украшали пайетки. Свой образ Виктория дополнила «золотыми» босоножками, оставив белокурые локоны распущенными.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, оценивая внешность и гардероб модели, не смог удержаться от комплимента в адрес возлюбленной Игоря Булатова.

«Красавица, блондинка, стройные ноги, идеальная фигура, пухлые губы, большие глаза, загар, ослепительная улыбка… Женщина, безусловно, очень эффектная», — отмечал соведущий Эвелины Хромченко, говоря о достоинствах Лопыревой в колонке для 7days.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиЗвездный стильмодамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева в Милане подчеркнула фигуру алым платьем на бретельках
Интересно?
Поделись с друзьями: