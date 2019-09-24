Лопырева в Милане подчеркнула фигуру алым платьем на бретельках

В недавнем интервью возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова призналась, что в декретном отпуске она скучала по командировкам, частым перелетам и деловым встречам. Первенцу Виктории Лопыревой — Марку Лео — уже исполнилось шесть месяцев. Модель не скрывает: став мамой, она стала по-другому воспринимать некоторые вещи, однако отказываться от поездок и встреч с друзьями Лопырева не собирается.

По словам Виктории, она с нетерпением ожидала, когда ее наследник немного подрастет, чтобы постепенно влиться в привычный жизненный ритм. На личной страничке в Instagram возлюбленная Игоря Булатова опубликовала свежий кадр, который был сделан на одном из светских раутов в оперном театре Милана «Ла Скала».

Для выхода в свет знаменитость выбрала облегающее алое платье на бретельках. Наряд модели украшали пайетки. Свой образ Виктория дополнила «золотыми» босоножками, оставив белокурые локоны распущенными.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, оценивая внешность и гардероб модели, не смог удержаться от комплимента в адрес возлюбленной Игоря Булатова.