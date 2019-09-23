Звездный стиль

Лопырева показала, с чем можно носить джинсы-дудочки

Модель с возлюбленным и друзьями проводит время в Милане.

Лопырева показала, с чем можно носить джинсы-дудочки
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева осенью побывала в Москве вместе с возлюбленным. Они успели посетить ресторан и обдумать планы на будущее. Модель утеплилась, так как в столице идут дожди. При этом она также признала, что совсем отвыкла от пробок. Задерживаться в родной стране модель не стала. Она переместилась в Милан, где недавно завершилась Неделя моды, чтобы провести время с друзьями.

Как известно, Виктория любит стильно одеваться. В ее коллекции есть много нарядов от известных брендов. Она часто облачается в вечерние или коктейльные платья, а для деловых встреч выбирает костюмы. А вот на отдыхе девушка предпочитает простую одежду. Так, для встречи с друзьями она облачилась в джинсы-дудочки. К ним она подобрала майку молочного цвета с кружевами в бельевом стиле. В качестве обуви Лопырева предпочла кроссовки.

К слову, возлюбленный модели выбрал монохром. Он подобрал к коричневым брюкам рубашку и обувь в тон. «Ах, такая милая девушка», «Стильная даже в простом образе», «Такая худенькая», «Не расстается с возлюбленным, молодец», «Какие джинсы!» —прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Виктория стала мамой в феврале этого года. Она сразу начала тренироваться, чтобы вернуться в форму. Несмотря на то, что девушка не всегда соблюдает правильное питание и любит побаловать себя пирожными, ей удалось похудеть за несколько месяцев.

А у вас в гардеробе есть джинсы?

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Виктория ЛопыреваЗвездный стильМодные тренды
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Лопырева показала, с чем можно носить джинсы-дудочки
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