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Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков

Короткую запись оставили еще пять месяцев назад.

Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
Билли Айлиш Фото: globallookpress.com

Композиция 17-летней американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy» (Плохой парень) взорвала мировые хит-парады. Недавно стало известно, что благодаря этому синглу исполнительнице удалось поставить рекорд в Интернете. Речь идет о сетевой платформе YouTube, где певица несколько месяцев назад опубликовала клип на названную песню.

Еще весной его одним из первых прокомментировал шведский композитор и певец Сет Эверман. Под роликом он написал: «Я лысый парень». Кстати, на фото, что стоит на аватаре музыканта видно, что он, правда, лысый. Этот короткий комментарий в итоге собрал миллион лайков, что впервые в истории видеохостинга. Причем, запись появилась еще пять месяцев назад, а популярна стала только сейчас.

Рекорд Билли Айлиш. Фото
Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI

Ранее шведский музыкант сделал кавер-версию популярного сингла с помощью щётки для мытья посуды и сковороды.

Напомним, недавно американская певица стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». После беседы ведущий программы подарил артистке книгу с рецептами беляшей.

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Билли АйлишВечерний Ургантзвезда ИнтернетаИван Ургантрекорд
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Впервые комментарий на YouTube собрал миллион лайков
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