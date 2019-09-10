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Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей

На Первом канале стартовал восьмой сезон популярного юмористического шоу.

Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей
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На Первом канале стартовал восьмой сезон популярного юмористического шоу «Вечерний Ургант». В начале первого выпуска ведущий вспомнил основные события минувшего лета и последних дней, а затем традиционно перешел к общению со своими знаменитыми гостями.

Приглашенной звездой первого выпуска шоу стала Билли Айлиш, чье выступление в Москве оказалось очень успешным – организаторам даже пришлось менять площадку, потому что выбранная изначально не вместила бы всех, кто хотел попасть на концерт юной суперзвезды.

Билли Айлиш и Иван Ургант. Фото
Билли Айлиш и Иван Ургант. Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»

Об этом Иван Ургант и рассказал певице, отметив, что ее саму и себя российские фанаты называют «беляшами». Мол, это сокращенное название от имени и фамилии артистки. Билли попыталась повторить слово. Иван отметил, что Билли не ест мясо, поэтому в подарок о визите в студию он подарил ей небольшую книжку с рецептами беляшей.

Напомним, в этом же шоу Ургант ради звезды забрался на стол.

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Тэги:

Билли АйлишИван УргантПевицаПрограмма «Вечерний Ургант»

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Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей
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