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Билли Айлиш заступилась за BTS перед своими поклонниками

Американская певица решила поработать с популярным корейским бой-бэндом.

Билли Айлиш заступилась за BTS перед своими поклонниками
Билли Айлиш. Фото: ImagePressAgency/face to face

Американская певица Билли Айлиш решила разнообразить свое творчество и поинтересовалась у фанатов, стоит ли ей попробовать посотрудничать с мегапопулярной корейской группой BTS. 

Однако, как оказалось, не все поклонники артистки оказались за то, чтобы она спела с южнокорейскими исполнителями. Когда певица задала соответствующий вопрос на музыкальном фестивале в Техасе, в толпе послышались выкрики «Нет!». Однако Билли попросила публику перестать и заявила, что участники группы «очень милые». 

К слову, сами артисты из BTS признавались в любви к ее творчеству. Они также высказывали в интервью желание спеть с американской исполнительницей. 

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«BTS»Билли АйлишколлаборацияПевицаЮжная Корея
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Билли Айлиш заступилась за BTS перед своими поклонниками
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