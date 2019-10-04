ЗВЕЗДЫ

Отец Микеллы подарил дочери встречу с Билли Айлиш

Дочь Алсу пояснила, что именно ей нравится в американской звезде.

Отец Микеллы подарил дочери встречу с Билли Айлиш
Микелла Абрамова. фото: instagram.com/mikellaabramova/

Регина Тодоренко стала обладательницей премии ТЭФИ в этом году, как лучшая ведущая утренней передачи. Однако поклонники также любят ее шоу «Пятница с Региной». На этот раз ее гостями стали Алсу и ее дочка Микелла Абрамова, которая в этом году участвовала в проекте «Голос. Дети». Только недавно звездная семья вернулась из США, где смогла отдохнуть.

Первым делом ведущая поинтересовалась у Микеллы, удалось ли ей увидеться с ее кумиром Билли Айлиш, которая приезжала в Россию в конце лета. Девочка является ее ярой фанаткой.

«Утром она была еще на одной телепрограмме. Я очень попросила папу, там можно было зайти в зал. Я не ожидала, но встретила там свою подругу. Мы там сидели, пока она давала интервью, и так на нее смотрели, плакали. Я ее очень люблю», — призналась юная артистка.

Микелла и Алсу. фото
Микелла и Алсу пришли в гости к Регине. фото: кадр из шоу «Пятница с Региной»

Тодоренко поинтересовалась у гостьи, что ей нравится в молодой американской звезде. «Она совсем другая. Этим она не нравится. Некоторые ее сравнивают с Ланой Дель Рей, бывает даже с Арианой Гранде, но мне кажется, что она совсем другая», — пояснила Микелла. Она также не стала скрывать, что поговорить с Билли ей не удалось, но она догнала ее на пути в гримерку и смогла выкрикнуть: «Я тебя люблю». Именно этот момент был заснят на видео.

Муж Регины Влад Топалов признался, что их сын Михаил не слушает Айлиш и не будет слушать. Алсу сразу отметила, что тоже не навязывала дочери кумиров, но, по ее словам, в какой-то момент дети перестают слушаться родителей и тогда с их интересами нужно смириться. Для Тодоренко Микелла спела любимую песню Билли  I don’t wanna be you anymore. Топалов восхитился ее вокальными данными.

У ваших детей есть кумиры?

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Билли АйлишДочь АлсуМикелла АбрамоваШоу "Пятница с Региной"
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Отец Микеллы подарил дочери встречу с Билли Айлиш
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