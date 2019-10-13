Экс-супруг Пугачевой рассказал о маньяке Нагиеве, который хотел убить певицу

Второй супруг певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал историю о том, как за Примадонной охотился серийный маньяк по фамилии Нагиев. За мужчиной, как позже выяснилось, было несколько убийств. Его жертвой вполне могла стать и Алла Пугачева.

По словам Стефановича, однажды в почтовом ящике он обнаружил письмо от маньяка. Оно было адресовано его жене. «Там были такие слова: «Ты недостойна жить на этом свете, потому что танцуешь голая на столе. Ты должна к 12 часам прийти на Главпочтамт», — заявил Стефанович.

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В итоге кинорежиссер с группой захвата пошел на опасную встречу. «Мы его взяли. Оказалось, что этот человек убил двух проводниц незадолго до этого. Кроме того, в поезде он убил еще двух женщин. Все четыре трупа он выбросил в окно. Он был серийным маньяком», — сказал экс-супруг Пугачевой.

Как заметил Стефанович, позже выяснилось, что мужчина был заточен именно на убийство Пугачевой. «Просто свою агрессию он выразил на этих женщинах, потому что не мог добраться до Аллы. В 1981 году его расстреляли», — заметил он.