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Юдашкина попала в кадр с Пугачевой и Орбакайте в гостях у Редель

61-летняя супруга модельера Валентина Юдашкина в Instagram поделилась фотоотчётом, сделанным на вечеринке близкой подруги Примадонны.

Юдашкина попала в кадр с Пугачевой и Орбакайте в гостях у Редель
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Марина Юдашкина попала в кадр с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, находясь в гостях у Алины Редель. Еще 4 октября близкая подруга Примадонны отпраздновала свое 82-летие, пригласив на вечеринку супругу шоумена Максима Галкина со старшей дочерью.

Не смогла пропустить торжество по случаю дня рождения светской львицы и возлюбленная модельера Валентина Юдашкина. Так, Марина позировала для памятного фото в компании именинницы и ее почетных гостей. Знаменитость поблагодарила Редель за радушный прием, отметив, что она по достоинству оценила угощения, в частности супруге Валентина Абрамовича понравился десерт.

«На Дне рождения! Нашей дорогой подруги… Алина, дорогая — здоровья, всех благ! Очень вкусные и красивые торты. Спасибо за теплый вечер», — отметила возлюбленная модельера.

Для выхода в свет Примадонна выбрала белое платье-балахон. Дополнив наряд кроссовками на шнуровке, а Юдашкина отдала предпочтение стилю total black, примерив брюки и блузку.

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Тэги:

Алина РедельАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеМарина Юдашкина
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Юдашкина попала в кадр с Пугачевой и Орбакайте в гостях у Редель
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