Юдашкина попала в кадр с Пугачевой и Орбакайте в гостях у Редель

61-летняя Марина Юдашкина попала в кадр с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, находясь в гостях у Алины Редель. Еще 4 октября близкая подруга Примадонны отпраздновала свое 82-летие, пригласив на вечеринку супругу шоумена Максима Галкина со старшей дочерью.

Не смогла пропустить торжество по случаю дня рождения светской львицы и возлюбленная модельера Валентина Юдашкина. Так, Марина позировала для памятного фото в компании именинницы и ее почетных гостей. Знаменитость поблагодарила Редель за радушный прием, отметив, что она по достоинству оценила угощения, в частности супруге Валентина Абрамовича понравился десерт.

«На Дне рождения! Нашей дорогой подруги… Алина, дорогая — здоровья, всех благ! Очень вкусные и красивые торты. Спасибо за теплый вечер», — отметила возлюбленная модельера.

Для выхода в свет Примадонна выбрала белое платье-балахон. Дополнив наряд кроссовками на шнуровке, а Юдашкина отдала предпочтение стилю total black, примерив брюки и блузку.