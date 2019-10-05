Алла Пугачева получила от поклонницы ведро желтых роз

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилась любопытная видеозапись. На кадрах можно увидеть, как некая девушка вручает ведро с желтыми розами исполнительнице. В ответ Алла Пугачева благодарит свою поклонницу.

Девушка в своей речи говорит о том, что она гадала приедет или нет на эту встречу Примадонна. Звезда, к счастью, не обманула ее ожиданий. Встреча состоялась около оживленной трассы.

Напомним, что Алле Пугачёвой в апреле нынешнего года исполнилось семьдесят лет. По этому поводу в Кремлевском дворце прошел концерт знаменитости. Пугачева спела свои самые яркие песни.

Кстати, уже совсем скоро, в ноябре, звезда даст еще один концерт. Он состоится в столице Белоруссии Минске. На этом выступлении Примадонны отечественной эстрады ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. На данный момент большая часть билетов уже продана. Пугачева отправится в Белоруссию за несколько дней до выступления.

Добавим, что нынешним летом ее супруг Максим Галкин также активно выступал. Он дал концерт в Юрмале, а затем отправился по другим городам Литвы и Латвии. Кстати, сейчас у Галкина проходит большой концертный тур по городам России. В частности, недавно он выступал в мегаполисах Сибири.