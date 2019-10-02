Звездный стиль

«Ах, какие ножки»: Пугачева в мини-платье с поясом затмила Орбакайте

Максим Галкин поделился редким снимком, на котором Примадонна запечатлена с детьми и друзьями.

«Ах, какие ножки»: Пугачева в мини-платье с поясом затмила Орбакайте
Алла Пугачева и Максим Галкин. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева больше года назад сменила стиль. Теперь артистку редко можно увидеть в балахонах или в пестрых безвкусных нарядах. Благодаря новому стилисту образы Примадонны стали более молодежными. Она не боится облачаться в мини-шорты или эффектные платья в клетку. Так недавно на отдыхе в Израиле она предстала в бриджах и блузке. Певица выглядела очень женственно.

А на днях Максим Галкин опубликовал семейное фото, сделанное в замке, где он живет с женой и детьми. В кадре позировали только представительницы прекрасного пола. На троне разместилась пятилетняя Лиза в майке и розовой пачке. Рядом с ней стояли друзья семьи Юлия Проскурякова и Ида Достман. Но больше всего внимания к себе привлекла Примадонна, которая предстала в коротком белом платье в черную крапинку. Она сделала акцент на талии с помощью широкого кожаного пояса. Наряд также подчеркнул стройные ноги звезды.

Алла Борисовна дополнила образ туфлями без каблука и нюдовым макияжем. Позади певицы позировала ее дочь Кристина Орбакайте. Однако она выбрала менее броский образ. Девушка позировала в бордовых брюках и джемпере кирпичного цвета. От макияжа она и вовсе отказалась. Поклонники решили, что Примадонна затмила свою наследницу. Они восхитились ее стильным образом.

«Могла ли Алла представить, какая фигура у неё будет в эти годы и какие наряды она сможет носить», «Елизавета копия Аллы Пугачевой», «Аллочка, респект вам, в прекрасной форме, что значит любовь», «А Кристину и не заметила, Алла срази красотой», «Ничего себе Алла!», «Ах, какие ножки! Ну Аллочка, красота», — прокомментировали пост подписчики.

А вам чей образ понравился больше?

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Алла ПугачеваЗвездный стильКристина ОрбакайтеМодные тренды
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«Ах, какие ножки»: Пугачева в мини-платье с поясом затмила Орбакайте
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