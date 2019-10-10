Пугачева первой пришла на помощь ограбленному Билану

Дима Билан признался в любви Алле Пугачевой и отметил, что это чувство взаимно. В передаче «Блин, Алена» исполнитель рассказал, что Пугачева была одной из первых, кто протянул ему руку помощи в момент, когда воры проникли в его дом и вынесли сейф с ценными вещами. Нарушители воспользовались незащищенностью дома артиста, а затем лишили Билана самых важных для него вещей.

«Я не понимаю раньше, как я так жил. Окна в пол, дом закрывался просто на ключик без всякой сигнализации. Вынесли мой сейф на одеяле через лес. А у меня там все было», – поведал Билан.

Когда Пугачева узнала о проблеме Билана, она предложила ему свою помощь. Певец вспомнил, что тогда ему не показалось верным решением принять деньги от артистки, поэтому он вежливо отказался.

«У меня любовь к ней. С человеком, которым я восхищаюсь, я не могу переходить в систему координат панибратства», – высказался он.