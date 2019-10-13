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Александр Олешко рассказал, как его атакуют поклонницы

По словам телеведущего, порой ему приводят детей и говорят, что это его ребенок.

Александр Олешко рассказал, как его атакуют поклонницы
Олешко рассказал о навязчивых поклонницах/globallookpress.com

Телеведущий Александр Олешко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, что его нередко атакуют поклонницы. Напомним, что он не женат. Порой у него откуда-то появляются внебрачные дети.

Александр Олешко. Фото
Олешко часто атакуют поклонники/globallookpress.com

«Куда я не приеду, какие-то женщины все время приводят каких-то детей. Говорят: «Вот. Это ваш». Однажды украли из фойе мой портрет. Принесли во двор, где я живу. Проследили. Повесили на двери с подписью: «Здесь живет этот», — заявил Александр Олешко.

Как сказал телеведущий, у него дома висели плакаты с кумирами, но границы дозволенного он никогда не переходил. «У моей мамы висел плакат на холодильнике с Эдитой Пьехой. Ее спрашивали, зачем она повесила плакат на холодильник. Мама отвечала: «Чтобы жрать меньше», — заметил Олешко.

В студии присутствовал также лидер «Иванушек» Кирилл Андреев. По его словам, однажды ему позвонила девушка и сказала, что родила от него мальчика, которого назвала Сережей. Сейчас якобы его сыну уже семь лет и не мешало бы познакомиться с наследником. Как сказал певец, с девушкой он так и не познакомился, потому что он повесил трубку, и она больше не звонила.

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Александр ОлешкоКирилл Андреевпрограмма "Звезды сошлись"
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Александр Олешко рассказал, как его атакуют поклонницы
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