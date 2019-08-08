ЗВЕЗДЫ

Эпатажный юморист: Олешко прогулялся по «Мосфильму» в светлом парике

Артист экстравагантно ответил поклонникам в Сети на критику его прически.

Эпатажный юморист: Олешко прогулялся по «Мосфильму» в светлом парике
Александр Олешко/instagram.com/oleshkoaleksandr/?hl=ru

Удивительно, но симпатяга-Олешко, оказывается, регулярно подвергается критике со стороны поклонников. Особенно надоели заслуженному артисту России нападки на его прическу. Ответить на них Александр решил, как и полагается актеру комедийного жанра, с помощью шутки.

Он надел на голову странный парик со светлыми волосами и пошел в таком виде гулять по «Мосфильму», записывая видео для своих почитателей в Instagram. Александр сказал, что внимательно относится к словам подписчиков. Многие из них критиковали его прическу, сравнивая ее с паклей и предлагали освежить внешний вид.

«Вот, освежил. Молодо, современно, креативно! Так нравится? Вы пока подумайте, а я погуляю по «Мосфильму», потому что, если я так выйду за его территорию, боюсь меня веслом по голове ударят», — прокомментировал свое видео артист.

Любопытно, что первый комментарий под постом поступил от известной телеведущей Ольги Шелест, которая написала: «Ты нас дико взбодрил на «Мосфильме» своим неожиданным визитом! Ржали как кони еще час!»

Напомним, актер этим летом стал активно развиваться как блогер. В своем Instagram с помощью влогов он отвечает на самые интересные вопросы своих поклонников. Не так давно он объяснил, почему не считает себя пародистом. А также признался, что на многие свои желания он наложил строгое табу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАлександр Олешковидео-пародиявлогпародистпародия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эпатажный юморист: Олешко прогулялся по «Мосфильму» в светлом парике
Интересно?
Поделись с друзьями: