Эпатажный юморист: Олешко прогулялся по «Мосфильму» в светлом парике

Удивительно, но симпатяга-Олешко, оказывается, регулярно подвергается критике со стороны поклонников. Особенно надоели заслуженному артисту России нападки на его прическу. Ответить на них Александр решил, как и полагается актеру комедийного жанра, с помощью шутки.

Он надел на голову странный парик со светлыми волосами и пошел в таком виде гулять по «Мосфильму», записывая видео для своих почитателей в Instagram. Александр сказал, что внимательно относится к словам подписчиков. Многие из них критиковали его прическу, сравнивая ее с паклей и предлагали освежить внешний вид.

«Вот, освежил. Молодо, современно, креативно! Так нравится? Вы пока подумайте, а я погуляю по «Мосфильму», потому что, если я так выйду за его территорию, боюсь меня веслом по голове ударят», — прокомментировал свое видео артист.

Любопытно, что первый комментарий под постом поступил от известной телеведущей Ольги Шелест, которая написала: «Ты нас дико взбодрил на «Мосфильме» своим неожиданным визитом! Ржали как кони еще час!»

Напомним, актер этим летом стал активно развиваться как блогер. В своем Instagram с помощью влогов он отвечает на самые интересные вопросы своих поклонников. Не так давно он объяснил, почему не считает себя пародистом. А также признался, что на многие свои желания он наложил строгое табу.