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Олешко признался, что на многие свои «хочу» наложил табу

Актер с детства привык ограничивать себя в желаниях.

Олешко признался, что на многие свои «хочу» наложил табу
Александр Олешко/instagram.com/oleshkoaleksandr/

Александр Олешко с ранних лет слышал фразу: «Мало ли, что ты хочешь». Поэтому привык всю жизнь ограничивать себя в желаниях. Об этом актер и телеведущий рассказал в своем видеообращении на личной страничке в Instagram.

Напомним, российская знаменитость у себя в блоге выстроил любопытный диалог с поклонниками. Он записывает видеоответы на самые интересные вопросы, поступившие к нему. На этот раз один из его подписчиков спросил: «Много ли в вашей жизни «хочу»?»

Олешко признался, что различных желаний у него достаточно, как и у любого человека. Тем не менее, на многие такие «хочу» действуют табу и ограничения. «Я совершенно по этому поводу не страдаю. На каждое такое «хочу» человек должен задавать вопросы: а нужно ли мне это? Зачем это? И к чему это приведет? Это и называется диалог с жизнью, с богом, судьбой и самим собой», — прокомментировал актер.

Ранее мы писали, как в одном из таких вопросов-ответов в Instagram телеведущий заявил, что не относит себя к пародистам. По его мнению, настоящий талант этого жанра — Максим Галкин.

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Олешко признался, что на многие свои «хочу» наложил табу
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