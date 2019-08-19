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«Канны — город контрастов»: Олешко снял на видео впечатливших его девушек

Артист приехал в Канны на фестиваль российского искусства.

«Канны — город контрастов»: Олешко снял на видео впечатливших его девушек
Александр Олешко/instagram.com/oleshkoaleksandr/?hl=ru

Актер Александр Олешко приехал в Канны, чтобы поучаствовать в фестивале российского искусства. Он состоится 23 августа, а пока артист развлекается тем, что прогуливается по улицам знаменитого города. И, стоит отметить, его привлекают здесь вещи отнюдь не возвышенно-утонченные.

Мужчина не смог пройти мимо двух очень аппетитных француженок. Он не только сопроводил их взглядом, но снял на видео и выложил его Instagram. Впрочем, мужчину понять можно. На этих женщин сложно не обратить внимание.

Любопытно, что совсем недавно любимец российской публики заявлял, что ему частенько приходится сдерживаться в своих желаниях. В детстве его воспитывали под лозунгом: «Мало ли чего тебе хочется».

А недавно он примерил на себя образ блондина, надев парик и прогулявшись по Мосфильму. Он немало шокировал своим поступком коллег и повеселил подписчиков. Многие сочли его похожим на Баскова.

 

 

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InstagramАлександр Олешкоаппетитная женщинаКаннский фестивальКанныНиколай Басков

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«Канны — город контрастов»: Олешко снял на видео впечатливших его девушек
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