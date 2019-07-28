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«Я не пародист»: Олешко признал мастером жанра Галкина

Актер откровенно пообщался со своими подписчиками в соцсети.

«Я не пародист»: Олешко признал мастером жанра Галкина
Александр Олешко/instagram.com/oleshkoaleksandr/

Актер и телеведущий Александр Олешко запустил в своем Instagram акцию: каждый день он отвечает на самые нешаблонные вопросы подписчиков, которые регулярно к нему поступают. В одном из своих видео он отрекся от причастности к гвардии артистов пародийного жанра.

Вопрос подписчика был следующим: «Почему вы все время педалируете, что не являетесь пародистом?» Телеведущий ответил: «Я не пародист, что-то в этом жанре у меня получилось, но я все время подчеркиваю, что это всего лишь краска. Я очень благодарен Саше Цекало и «Первому каналу» за проект «Большая разница». Но замечательный, гениальный пародист – это Максим Галкин, которому не нужны ни костюмы, ни грим для того, чтобы кого-то показать. Я не такой».

Напомним, юмористическое шоу «Большая разница» выходило с 2008 по 2014 год. Здесь Олешко проявил себя как яркий актер пародийного жанра.

Возможно, проект с ответами на вопросы подписчиков – это попытка заслуженного артиста России немного расшевелить личный блог. Общаясь с поклонниками на тему слабой популярности страницы в Instagram, он не стал это отрицать. Однако похвалил своих немногочисленных поклонников в Сети за умные вопросы и интересные комментарии.

На момент публикации материала у актера было 268 тысяч подписчиков. В то время как у певицы и ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой их свыше 16 миллионов.

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«Я не пародист»: Олешко признал мастером жанра Галкина
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