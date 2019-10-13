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«Жена Киркорова» вспомнила вещий сон с участием поп-короля

Татьяна Пушина заявила, что будет добиваться музыканта.

«Жена Киркорова» вспомнила вещий сон с участием поп-короля
У Киркорова есть поклонница/globallookpress.com

«Жена Киркорова» Татьяна Пушина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что будет продолжать преследовать музыканта, в которого много лет влюблена. Девушка из Харьковской области без ума от звезды. При этом она отметила, что поп-король прекрасно ее знает и якобы она ему также не безразлична.

Филипп Киркоров. Фото
Пушина будет продолжать добиваться Киркорова/globallookpress.com

«Он большой артист. Хорошо меня знает. Он любит меня. Я бегу к нему, а он ко мне. Я первый раз его увидела в 16 лет. Он растаял, когда меня увидел. Когда я уходила, он сожалением говорил, что хочет еще встретиться», — заявила Татьяна Пушина.

Девушка также отметила, что у нее был вещий сон. «Он держал за ладошки меня. Как на «Титанике». Он как раз приехал в Харьков с выступлением. Он начал хлопать в ладоши. Обрадовался мне. Наши глаза встретились. Я на все ради него готова. Хоть на край света побегу», — заявила девушка.

Пушина отметила, что у нее были в жизни влюбленности, но только с Киркоровым она может быть счастлива.

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программа "Звезды сошлись"Татьяна ПушинаФилипп Киркоров
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«Жена Киркорова» вспомнила вещий сон с участием поп-короля
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