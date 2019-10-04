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Стоцкая отказалась сделать ДНК-тест и доказать, что ее ребенок не от Киркорова

Как сказала певица, ей все равно никто не поверит.

Стоцкая отказалась сделать ДНК-тест и доказать, что ее ребенок не от Киркорова
Стоцкая не будет делать ДНК-тест на установление отцовства/globallookpress.com

Певица и актриса Анастасия Стоцкая стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая напомнила исполнительнице, что ей чуть ли не каждый день говорят, что ребенка она родила от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. При этом Алла Довлатова заявила, что было бы неплохо Стоцкой сделать тест-ДНК и доказать, что ребенок не от музыканта.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров. Фото
Стоцкая не будет проходить ДНК-тест/globallookpress.com

«Раньше сын действительно походил на Киркорова. Сейчас я бы так не сказала. ДНК? Зачем? Скажут, что все куплено. Ну если людям хочется так считать, то пусть думают. Они хотят интригу. Это такая человеческая психология», — сказала певица.

Стоцкая отметила, что она и сама немного похожа на Филиппа Киркорова, как собственно и ее муж. Даже папа Анастасии Стоцкой, как она уверяет, имеет некоторые сходства с поп-королем.

Также артистка призналась, что много лет назад была влюблена в Киркорова. «Да и сейчас я его люблю. Как маэстро», — сказала Анастасия Стоцкая.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия СтоцкаяФилипп Киркоров
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Стоцкая отказалась сделать ДНК-тест и доказать, что ее ребенок не от Киркорова
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