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Диетолог Калашниковой предупредила Киркорова о минусах его диеты

Артист сумел похудеть на 30 килограммов благодаря интервальному голоданию.

Диетолог Калашниковой предупредила Киркорова о минусах его диеты
Филипп Киркоров перед началом банкета в Музее Москвы. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Недавно Филипп Киркоров удивил поклонников и звездных коллег. На конкурсе «Новая волна» артист появился заметно похудевшим. Как выяснилось, за три месяца он сбросил целых 30 килограммов благодаря интервальному голоданию.

Певец воспользовался диетой, при которой отказываются от любой пищи на 16 часов в сутки. Около половины этого времени уходит на сон, поэтому чтобы похудеть, достаточно не есть несколько часов до сна и несколько — после. В остальное время можно питаться всем, чем захочется.

Но у интервального принципа питания есть и минусы. Как рассказала диетолог Надя Шарк, которая уже помогла постройнеть Анне Калашниковой и другим звездам, принцип «есть можно все» может навредить худеющему. Ведь в меню должно быть достаточно тех же белка и клетчатки. Если необходимых организму компонентов в рационе будет мало, могут пострадать мышцы или снизиться устойчивость к стрессу.

«Такая диета имеет место только при условии учета всех противопоказаний, а это значит, что всем не подходит такой принцип на каждодневной основе», — прокомментировала Надя диету короля эстрады.

Диетолог подчеркнула, что недолгое время посидеть на данной диете можно. Но необходимо тщательно наблюдать за своим самочувствием. Если спустя несколько дней оно улучшится, значит, интервальное голодание вам подходит, пишет сайт kp.ru.

Ранее сам Киркоров отмечал, именно таким способом худела знаменитая балерина Майя Плисецкая. А чтобы побыстрее сбросить вес, исполнитель решил отказаться и от вредных блюд и напитков, вроде шоколадок и лимонада, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Диетолог Калашниковой предупредила Киркорова о минусах его диеты
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