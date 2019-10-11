Вслед за Лазаревым Киркоров ответил на вопрос о третьем ребенке

По словам исполнителя, он не хочет, чтобы его сын Мартин выступал в будущем на сцене.

Музыкант Филипп Киркоров нелестно отозвался о мире шоу-бизнеса, в котором сам же и выступает и где, собственно, он и добился огромного уважения публики. Признание певец сделал во время общения с журналистами на российской национальной премии «Радиомания».

«Это такая клоака! Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге», — сказал Филипп Киркоров.

Как сказал яркий исполнитель, сейчас он по полной программе загружает футболом своего сына Мартина. Это он делает не просто так. Музыкант хочет, чтобы у мальчика и мыслей не было, чтобы связать свою судьбу с шоу-бизнесом.

Отвечая на вопрос, не думает ли поп-король о рождении в недалеком будущем еще одного ребенка, как это случилось у его друга Сергея Лазарева, тот ответил, что пока это тайна за семью печатями. Делиться с журналистами своими мыслями на этот счет музыкант не посчитал нужным, сообщает портал Dni.ru.